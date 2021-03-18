18 Mart Kargı'da törenle kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

18 Mart Kargı'da törenle kutlandı

18.03.2021 13:03 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:09
18 Mart Kargı'da törenle kutlandı

Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü Kargı'da da düzenlenen törenle kutlandı.

Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü Kargı'da da düzenlenen törenle kutlandı.

Kaymakamlık bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk anıtına sunulmasının ardından saygı duruşuna müteakip istiklal marşı okundu. Törenin ardından gaziler ve şehit yakınları ilçe Kaymakamı Abdulhamid Uyar'ı makamında ziyaret ederek Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıl dönümü dolayısıyla tebriklerini ilettiler.

Program Kargı Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda yapılan anma programıyla devam etti.

Etkinliklere Kaymakam Abdulhamid Uyar, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Yunus Emre Yılmaz, Belediye Başkanı Zeki Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ağaçhanlı, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, Tarım ve Orman Müdürü Burak Coşkun, Orman İşletme Müdürü Mustafa Bayraktar, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Şirin Çelik, Sivil toplum, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, asker ve emniyet ile vatandaşlar personeli katıldı. - ÇORUM

18 Mart Kargı'da törenle kutlandı
18 Mart Kargı'da törenle kutlandı
18 Mart Kargı'da törenle kutlandı
18 Mart Kargı'da törenle kutlandı
18 Mart Kargı'da törenle kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Pervin Buldan Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mehmet Akif Ersoy
Magazin Demet Akbağ Demet Akalın Ferhan Şensoy İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 18 Mart Kargı'da törenle kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 13:10:12. #1.16#
title