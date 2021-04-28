17.Gün sahur menüsü! 29 Nisan Perşembe 2021 Ramazan sahur menüsü
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17.Gün sahur menüsü! 29 Nisan Perşembe 2021 Ramazan sahur menüsü

17.Gün sahur menüsü! 29 Nisan Perşembe 2021 Ramazan sahur menüsü
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının on yedinci sahuru yapılacak. Sahurda ne yesem düşüncesinde olanlar için sağlıklı sahur menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için sahurda yediklerinize dikkat etmelisiniz Sahuru normal günlerdeki kahvaltı gibi düşünmeliyiz böylece daha sağlıklı ve rahat bir sahur yapmış oluruz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye h

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının on yedinci sahuru yapılacak. Sahurda ne yesem düşüncesinde olanlar için sağlıklı sahur menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için sahurda yediklerinize dikkat etmelisiniz. Özellikle lif bakımından yüksek ve tok tutan yiyecekler yemeli, hamur işi ve şekerli yiyeceklerden kaçınmalısınız. Sahuru normal günlerdeki kahvaltı gibi düşünmeliyiz böylece daha sağlıklı ve rahat bir sahur yapmış oluruz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin için paylaşıyor olacağız!

17.GÜN SAHUR MENÜSÜ!

-Margarita Krep Tost

-Tarhana Çorbası

-Lor peyniri

- 1 bardak çay

- domates, salatalık

- 1 gün kurusu. 6 badem

- zeytin

- yeşillik

- Bol su

MARGARİTA KREP TOST

17.Gün sahur menüsü! 29 Nisan Perşembe 2021 Ramazan sahur menüsü

Margarita Krep Tost için gerekli malzemeler

Krep için;

- 2 yumurta

- 1 çay bardağı süt

- 3 ya da 4 yemek kaşığı tam buğday unu (kıvama göre ayarlarsınız, çok yoğun bir kıvam olmasın yoksa kalın olur )

- tuz

İçine;

- mozzarella peyniri

- kuru domates ( isteğe bağlı)

Margarita Krep Tost yapılışı;

17.Gün sahur menüsü! 29 Nisan Perşembe 2021 Ramazan sahur menüsü

-Öncelikle krep malzemelerini karıştırıp tavada pişirin.

-Kreplerin ince olmasına dikkat edin, daha lezzetli oluyor.

-Pişen kreplerin içine mozzarella ve kuru domatesi koyup fotoğraftaki gibi katlayın.

-Tost makinesinde peynir eriyene kadar pişirin ve hazır.

Not: Soğutmadan yiyin.

Afiyet olsun!

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Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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