16 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı
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16 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı

16.01.2021 06:42 | Son Güncelleme: 16.01.2021 06:47
16 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı

16 Ocak 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:15 Spor Artı

02:00 Atalanta - Cagliari

03:45 TFF 1. Lig Goller

03:55 Takvim Yaprakları

04:00 Başlama Vuruşu

05:40 Bundesliga

06:25 Süper Lig Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:45 Süper Lig Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:00 Teknik Analiz

09:15 İtalya Kupası Özetler

09:50 Almanya Bundesliga Goller

10:00 Spor Bülteni

10:55 Hava Durumu

11:00 Spor Manşet

11:25 Hava Durumu

11:30 Spor Bülteni

12:00 Yüz Yüze Futbol

12:25 Süper Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:00 Avrupa Stüdyosu

13:55 Hava Durumu

14:00 Spor Stüdyosu

15:00 Spor Bülteni

15:55 Efsanelerin İzinde

16:00 Spor Hafta Sonu

16:00 Gündem Futbol Transfer

18:00 Spor Merkezi

18:30 Dakika Skor

20:00 Spor Akşamı

20:45 Stadyum

21:00 Stadyum

23:30 Teknik Analiz

Kaynak: InterSinema.com

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