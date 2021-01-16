16 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı
16 Ocak 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:15 Spor Artı
02:00 Atalanta - Cagliari
03:45 TFF 1. Lig Goller
03:55 Takvim Yaprakları
04:00 Başlama Vuruşu
05:40 Bundesliga
06:25 Süper Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:45 Süper Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Teknik Analiz
09:15 İtalya Kupası Özetler
09:50 Almanya Bundesliga Goller
10:00 Spor Bülteni
10:55 Hava Durumu
11:00 Spor Manşet
11:25 Hava Durumu
11:30 Spor Bülteni
12:00 Yüz Yüze Futbol
12:25 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:00 Avrupa Stüdyosu
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Stüdyosu
15:00 Spor Bülteni
15:55 Efsanelerin İzinde
16:00 Spor Hafta Sonu
16:00 Gündem Futbol Transfer
18:00 Spor Merkezi
18:30 Dakika Skor
20:00 Spor Akşamı
20:45 Stadyum
21:00 Stadyum
23:30 Teknik Analiz
Kaynak: InterSinema.com