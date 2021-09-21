15 Temmuz Mahallesi'nde Sıcak Asfalt Serimine Başlandı - Haberler
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15 Temmuz Mahallesi'nde Sıcak Asfalt Serimine Başlandı

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15 Temmuz Mahallesi'nde Sıcak Asfalt Serimine Başlandı

15 Temmuz Mahallesi'nde Sıcak Asfalt Serimine Başlandı Nevşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Mahallesi'nde gerçekleştirilen üstyapı çalışmaları kapsamında sıcak asfalt serimine başlandı.

NEVŞEHİR (Habermetre) - 15 Temmuz Mahallesi'nde Sıcak Asfalt Serimine Başlandı

Nevşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Mahallesi'nde gerçekleştirilen üstyapı çalışmaları kapsamında sıcak asfalt serimine başlandı.

Altyapı yenileme çalışmaları tamamlanan 15 Temmuz Mahallesi Vefa Küçük Caddesi üzerindeki Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ile 2000 Evler Mahallesi Tuzlu Su Parkı arasındaki bölgede üstyapı için Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Hafta sonu gerçekleştirilen PMT serimi sonrasında belediye ekipleri sıcak asfalt için çalışmalarına başladı.

Cadde üzerinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ile 2000 Evler Mahallesi Tuzlu Su Parkı arasındaki bölgede sıcak asfalt serimini gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmaların tamamlanması ile birlikte yolu yeniden araç trafiğine açacak.

Sıcak asfalt serimi daha sonra 2000 Evler Mahallesi Tuzlu Su Parkı ile İl Özel İdare Petrol İstasyonu arasında devam edecek.

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