15 Temmuz İstiklal Sergisi Galata Köprüsü üzerinde açıldı
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15 Temmuz İstiklal Sergisi Galata Köprüsü üzerinde açıldı

15 Temmuz İstiklal Sergisi Galata Köprüsü üzerinde açıldı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "İstiklal Marşımızın bütün mısralarının kelime kelime döküldüğü resimleri bugün görüyoruz" Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: "15 Temmuz bir destanın adıdır.

14.07.2020 03:18 | Son Güncelleme: 14.07.2020 03:23

15 Temmuz İstiklal Sergisi Galata Köprüsü üzerinde açıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "İstiklal Marşımızın bütün mısralarının kelime kelime döküldüğü resimleri bugün görüyoruz"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: "15 Temmuz bir destanın adıdır. Milletin vatanına, bayrağına, devletine sahip çıktığı gündür"

İSTANBUL - Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz İstiklal Sergisi, Galata Köprüsü'nde akşam saatlerinde organize edilen program ile açıldı. Sergi açılışında konuşan Vali Ali Yerlikaya, "İstiklal Marşımızın bütün mısralarının kelime kelime döküldüğü resimleri bugün görüyoruz" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ üyelerinin gerçekleştirmeyi hedeflediği ve Türk milletinin püskürtmesi ile derdest edilen hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde Beyoğlu Belediyesi, Galata Köprüsü üzerinde sergi açılışı gerçekleştirdi.

"15 Temmuz İstiklal Sergisi"ne; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Türk milletinin canlarını ortaya koyarak kazandığı 15 Temmuz zaferinin unutulmaması için düzenlenen sergide 15 Temmuz akşamı başlayan ve zafere ulaşan direnişin akıllarda kalan fotoğrafları yer aldı. Sergi, 17 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Sergi açılışında konuşan Vali Ali Yerlikaya, "Yine aynı gece hiçbir coğrafyanın şahit olmadığı görkemli bir destanı da yaşadık. Milletimizin zaferini yaşadık, milletimizin destanını yaşadık. Bunu da hiçbir zaman unutmayacağız. Kıyamete kadar da nesilden nesile aktaracağız. 15 Temmuz İstiklal Sergisi ile bizim istiklal şairimizin İstiklal Marşımızın bütün mısralarının kelime kelime döküldüğü resimleri bugün görüyoruz. Her bir resminin karşısında saatlerce dursak onunla ilgili sayfalarca yazılar yazsak kompozisyonlar yazsak bunu anlatmaya yetmez. İlmin tükendiği, sözün bittiği yer olur. Dolayısıyla milletimizin içinde çıkan ama din kisvesi altında aklını başka yerlere kiralayan ve milletin, tankı, topu, tüfeği, silahı, mermisini bu aziz millete sıkan o ihanet ellerine 'dur' diyen biz, Allah'ın ipine sımsıkı sarıldık. Reis-i Cumhurumuzun talimatıyla meydanlara, sokaklara, caddelere indik ve bizim karşımızda senin durman mümkün değil" şeklinde konuştu.

"15 Temmuz bir destanın adıdır"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise, "Bugün bir ilki yaşıyoruz. 15 Temmuz'un arefesinde 15 Temmuz'un simge mekanlarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü hatırlatan Galata Köprüsü'nde 15 Temmuz'u anlatan bir fotoğraf sergisini sayın valimizle birlikte açmanın heyecanı, gururu içindeyiz. Ayasofya'nın açılmasının heyecanını yaşadığımız bugünlerde tam da Ayasofya'yı buradan gördüğümüz anlamlı yerde bu sergiyi açmak bizleri mutlu etmiştir. 15 Temmuz bir destanın adıdır. Milletin vatanına, bayrağına, devletine sahip çıktığı gündür. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın halkıyla meydanlarda buluştuğu gündür" ifadelerini kullandı.

"İstanbullu hemşehrilerimiz burada yeniden bu ruhu kuşansınlar diyorum"

Başkan Yıldız, "Malazgirt ruhunun, Çanakkale ruhunun, İstanbul Fetih ruhunun en son 15 Temmuz'da Milli Mücadele ruhunun bu topraklarda ilelebet var olduğunu işte bu fotoğraflar anlatıyor. Her karesinde fedakarlığın fotoğrafı var. 'Korkma' diye başlayan o Akif'in ifadesi ve mücadelenin sönmeden yurdumuzun üstünde tüten en son ocağa kadar var olacak olan bu mücadelenin hikayesi anlatılıyor. Dilerim ki buradan geçen insanımız, İstanbullu hemşehrilerimiz burada yeniden bu ruhu kuşansınlar diyorum. Allah bir daha bize bu acı günleri yaşatmasın ama her defasında da bilsinler ki bu millet bu ruha sahiptir. Vatanına, bayrağına her zaman sahip çıkacaktır" diye konuştu.

Protokol üyeleri toplu fotoğraf çekiminin ardından sergiden ayrıldı.

15 Temmuz İstiklal Sergisi Galata Köprüsü üzerinde açıldı

Kaynak: İHA

Manşet

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