15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru
Anadolu Ajansı / Yeter Erdine - Haberler | Güncel

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ve Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ve Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kahtalı, 15 Temmuz'un tanklara, mermilere, uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerin iman şerbeti ile yoğrulmuş ruhların mücadelesinin adı olduğunu belirterek, "Bu millet babası ile şehadete giden Abdullah Tayyip Olçok'u, 251 şehidimizi, yaralanan 2 bin 734 vatandaşımızı asla unutmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Fendoğlu da Türk'ün bin yıldır Anadolu'yu işgal hayallerinden vazgeçmeyen emperyalist düşüncenin Haçlı seferlerinden Sevr planlarına ve 15 Temmuz ihanet teşebbüsüne uzanan karanlık senaryolarına karşı Yahya Çavuş, Hasan Tahsin, Ömer Halis Demir, Fethi Sekin ve isimsiz kahramanların kutlu yolunda ilerleyerek ve tüm planları yırtıp atarak sahiplerinin başına geçirdiğini kaydetti.

Devlet ve millet söz konusu olduğunda tüm makam ve mevkiden vazgeçileceğini dünyaya öğreten aziz Türk milletinin dünya tarihine mührünü vurduğunu ifade eden Fendoğlu, Yenikapı ruhuyla politik çıkarların yerini milli şuura bıraktığını bildirdi.

Özcan ise Türk milleti olarak ne FETÖ ne de bunun gibi karanlık odaklara asla müsaade etmeyeceklerini vurgulayarak, "Omuz omuza ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine taşıma inancımızdan vazgeçmeyeceğiz. Tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, bu uğurda canlarını ortaya koyan yiğit gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum. Milli birlik ve beraberliğimizin bir nişanesi olan 15 Temmuz ruhunun nesiller boyu daim olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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