15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen ve Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen ve Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekrem Yüce, mesajında, 15 Temmuz'un meydanlara koşan, tanklara silahlara göğsünü siper eden milletin kahramanlık destanı yazdığı gün olduğunu belirtti.

Yüce, 15 Temuz'un, milletin kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla dik bir duruş sergilediği diriliş ve şahlanış gecesi olduğunu ifade ederek, 15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, gazilere de sağlıklı uzun ömürler diledi.

Yusuf Alemdar

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Alemdar, mesajında, Demokrasi ve Millik Birlik Günü olarak anılan 15 Temmuz gecesinin bir dönüm noktası olduğunu, devlet içinde yapılanmış şer odaklarının devlete, demokrasi ile halkın kendi iradesine yönelik bu kanlı girişiminin, milletin tek yürek olarak sokaklara dökülmesi sayesinde başarısız olduğunu bildirdi.

Alemdar, yakın tarihin en karanlık gecesinin Türk milletinin cesareti ile aydınlandığını ifade etti.

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen

Özcan Özen, mesajında, 15 Temmuz'un Türk milletinin canıyla, kanıyla yazdığı bir destan olduğunu ifade etti.

Türk milletinin egemenliğini teslim etmektense şehit olmayı yeğleyecek kadar vatansever olduğunu belirten Özen, "15 Temmuz'da bunu tüm dünya görmüştür ki, Türkiye farklı ırklarda, farklı tenlerde atan tek bir yürektir. Kurtuluş Savaşı'ndan, Çanakkale'den ve nicelerinden ders almayanlar, 15 Temmuz'da bir kez daha bizzat Türk milleti tarafından bayrağa sahip çıkmanın ne demek olduğunu öğrenmiştir. Şehitlerimiz bizim şeref payelerimizdir, gazilerimiz bizim onur vesilemizdir. Hiçbir düşmandan korkmuyoruz. Bayrağımız ve istiklalimiz uğruna her zaman şehit olmaya hazırız. Şehitlerimizi rahmetle anarken, gazilerimize yüce Allah'tan hayırlı ve sağlıklı uzun ömürler diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu

Gündoğdu, mesajında, demokrasinin asıl sahibinin millet olduğu gerçeğini bir kez daha gösteren o şanlı geceyi unutmayacak, birlik, beraberlik ve bağımsızlıktan geçmişte olduğu gibi gelecekte de ödün vermeyeceklerini aktardı.

Demokrasiye yapılan bu alçak darbe girişimini tekrar lanetlediğini ifade eden Gündoğdu, "Milleti, vatanı, bayrağı uğruna can veren tüm şehitlerimiz ile 15 Temmuz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Rabbim milletimize böyle acılar bir daha yaşatmasın. Ülkemizi her türlü afet ve belalardan muhafaza eylesin." dedi.

Kaynak: AA