Kırıkkale'nin Keskin ve Bahşili ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla vatandaşlar meydanlarda bir araya geldi.

Bahşili ilçesindeki etkinlik Cumhuriyet Meydanı'nda şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle başladı.

Belediye Başkanı İbrahim Uyar, burada yaptığı konuşmada, şehitleri rahmetle andıklarını ve 15 Temmuzu asla unutturmayacaklarını söyledi.

Programa Kaymakam Zikri Şahin ve ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Keskin ilçesinde ise Hükümet Konağı ile Cumhuriyet Meydanı arasındaki güzergahta Milli Birlik Yürüyüşü yapıldı.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Belediye Başkanı Dede Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin artık darbelere pabuç bırakmayacağını belirterek, şehitleri rahmetle andıklarını ve 15 Temmuz'u asla unutturmayacaklarını söyledi.

Program öğrencilerin okuduğu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü şiirleriyle son buldu.

Programa Kaymakam Muammer Köken ve ilçe protokolü ile ilçe halkı katıldı.