15 Temmuz Dart Turnuvası'nda dereceye giren sporcular belli oldu
Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Ankara'da düzenlenen dart turnuvasının sonuçları belli oldu.
20.07.2020 12:37 | Son Güncelleme: 20.07.2020 12:52
Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Ankara'da düzenlenen dart turnuvasının sonuçları belli oldu.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 17-19 Temmuz tarihlerinde Yenimahalle Dart Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 56 sporcu katıldı.
Turnuvada dereceye giren sporcular şunlar:
Erkekler
1. Oğuzhan Kaya
2. Mehmet Ali Çevik
3. Emir Yağmur
Kadınlar
1. Beyza Dilan Cengiz
2. Sudenaz Aydın
3. Beyza Durmaz
Genç erkekler
1. Sırrıhan Çalışır
2. Rasim Çakır
3. Emir Yağmur
Genç kızlar
1. Sudenaz Aydın
2. Beyza Dilan Cengiz
3. Rümeysa Uzun
Yıldız erkekler
1. Efe Kaçar
2. Taha Aydın
3. Emirhan Kılıç
Yıldız kızlar
1. Haticegül Çiçek
2. Zeynep Çomak
3. Sinem Demir Yıldız
Kaynak: AA