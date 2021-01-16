14 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen market sahibine gözaltı (2)
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14 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen market sahibine gözaltı (2)

16.01.2021 19:33 | Son Güncelleme: 16.01.2021 19:33
14 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen market sahibine gözaltı (2)

TUTUKLANDIAntalya'da alışveriş için gelen 14 yaşındaki Y.K.'ye sarılıp, maskesini çıkartmaya çalışarak, tacizde bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan market sahibi Yeter K., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece 'cinsel taciz' suçundan tutuklandı.

TUTUKLANDI

Antalya'da alışveriş için gelen 14 yaşındaki Y.K.'ye sarılıp, maskesini çıkartmaya çalışarak, tacizde bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan market sahibi Yeter K., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece 'cinsel taciz' suçundan tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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