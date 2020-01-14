14 Ocak 2020 Atv Yayın Akışı

14.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 14.01.2020 06:45

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Son Durak

00:30 Bir Zamanlar Çukurova

01:20 Aşk ve Mavi

03:10 Aşk ve Mavi

04:40 Seviyor Sevmiyor

05:30 Seviyor Sevmiyor

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:45 Kupaya Doğru

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

20:30 Kayserispor - Fenerbahçe

20:30 İ.M. Kayserispor - Fenerbahçe

22:45 Kuruluş Osman

22:45 Yarının Dünyası

Kaynak: InterSinema.com