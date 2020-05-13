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14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, Türkiye'nin, üretimi aksatmadan sürdüren çiftçiler sayesinde tarımsal ürünlerde yeterlilik düzeyi açısından birçok ülkeye göre daha şanslı durumda olduğunu bildirdi.

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü
13.05.2020 11:12 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:12

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, Türkiye'nin, üretimi aksatmadan sürdüren çiftçiler sayesinde tarımsal ürünlerde yeterlilik düzeyi açısından birçok ülkeye göre daha şanslı durumda olduğunu bildirdi.

Demirtaş, Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, bugünün, tarımsal üretimin önemini anlatabilmek için 1984 yılından beri kutlandığını aktardı.

Dünya Çiftçiler Günü'nün, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tarımın önemini kanıtladığı günlere denk geldiğine işaret eden Demirtaş, "Dünya Çiftçiler Günü bu yıl Kovid-19'un yalnız insan sağlığını değil, küresel ekonomiyi ve gıda güvenliğini de tehdit ettiği koşullarda kutlanacak." ifadesini kullandı.

"Ulusal tarım politikaları geliştirilmeli"

Demirtaş, Cumhuriyetin kuruluş yıllarında tarımın milli ekonominin temeli olarak görülmesine karşın, 1980'li yıllardan sonra tam tersi bir anlayışın egemen olduğunu bildirerek, "Günümüzde, gıda güvenliği ve sağlıklı beslenmenin sağlanmasında ulusal tarım politikasının taşıdığı önem her geçen gün biraz daha fazla anlaşılmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde üretime dayalı ulusal politikaların geliştirilmesi hayati bir önem kazanmış bulunmaktadır. Bu gerçeği inkar eden ya da görmezden gelen ülkeler, önümüzdeki dönemde bir yandan yüksek gıda enflasyonu, diğer yandan yetersiz beslenme hatta açlık gibi sorunlarla karşı karşıya kalacaktır. Dünya ekonomisinin çarklarını yavaşlatan, birçok ülkenin tarımsal ürünlere ihracat yasağı koymasına yol açan Kovid-19 pandemisi bu gerçeği bir kere daha göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan raporda yer alan tahmine göre, dünyada Kovid-19 nedeniyle ağır açlık çeken insan sayısında artış görüleceğine işaret eden Demirtaş, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetin yarattığı sağlam temele dayanarak yeterince desteklenmediği durumlarda bile üretimi aksatmadan sürdüren çiftçilerimiz sayesinde tarımsal ürünlerde yeterlilik düzeyi açısından birçok ülkeye göre daha şanslı durumdayız. Ne var ki ülkemizde tarım ürünleri açısından dışa bağımlılığın giderek arttığı, geleneksel tarım ürünlerimizde bile kendine yeterlilik oranının düştüğü, üreticilerin yeterli kazancı sağlayamaması nedeniyle tarım topraklarının önemli bir bölümünün ekilmeden bırakıldığı da bir gerçektir."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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