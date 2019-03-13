CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Hükümetin sağlık politikaları, ne yazık ki sağlık hizmetlerini ticarileştirmekte, hekimlerin mesleki geleceğini ve toplumun sağlık hakkını belirsizlik içinde bırakmaktadır." ifadesini kullandı.

Torun, yazılı açıklamasında, hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Toplum sağlığının geliştirilmesi ve halk sağlığının korunması anlamında sağlık çalışanlarının çabalarının unutulamayacağını belirten Torun, "Ne yazık ki son dönemlerde hekimler bayram havasından uzak, buruk bir biçimde 14 Mart'ı kutlamaktadırlar. Bunun nedeni, uygulanan sağlık politikalarının vatandaşlarımızı ve hekimleri mağdur etmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Hükümetin sağlık politikaları, ne yazık ki sağlık hizmetlerini ticarileştirmekte, hekimlerin mesleki geleceğini ve toplumun sağlık hakkını belirsizlik içinde bırakmaktadır." görüşünü savunan Torun, uygulanan yanış sağlık politikaları sonucu hekim ile hastanın da karşı karşıya getirildiğini öne sürdü.

Hekimlere ve diğer sağlık çalışanlarına karşı uygulanan şiddetin tarihte hiç olmadığı kadar arttığını iddia eden Torun, şöyle devam etti:

"Hekime yönelik şiddetin önlenmesi, birinci önceliğimizdir. Canımızı ve hayatımızı emanet ettiğimiz, büyük bir özveri ile görev yapan hekimlere şiddeti asla kabul edemeyiz. Bozuk sistemin suçunu kimse hekimlerin üzerine atmaya kalkmasın. Bozuk sağlık sisteminin cezasını kimse hekimlere kesmeye kalkmasın."

Kaynak: AA