13 Aralık Masterchef Balkan yemeklerinde neler var? Balkan yemekleri tarifi: Kaymaçina, şile paprika, tavce gravce, Boşnak böreği, mişöriz

Masterchef yemeklerinde bu akşam Balkan mutfağından esintiler var. Birbirinden farklı yemeklerin yer aldığı bu akşamın sonunda bir kişi elenecek. Balkan yemeklerinde adı geçen tarifler ise oldukça merak edildi. 13 Aralık Masterchef Balkan yemeklerinde neler var? Balkan yemekleri tarifi: Kaymaçina, şile paprika, tavce gravce, Boşnak böreği, mişöriz.