12 Şubat 2022 Trt1 Yayın Akışı - Haberler
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12 Şubat 2022 Trt1 Yayın Akışı

InterSinema.com - TV
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12 Şubat 2022 Trt1 Yayın Akışı

12 Şubat 2022 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

02:15 Masumlar Apartmanı

04:50 Seksenler

06:15 Gülşah

08:20 Bizim Köyün Şarkısı

10:50 Tozkoparan İskender

12:10 Dizi

15:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

18:15 Şehrime Hoş Geldiniz

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

12 Şubat 2022 Trt1 Yayın Akışı

12 Şubat 2022 Trt1 Yayın Akışı

12 Şubat 2022 Trt1 Yayın Akışı

InterSinema.com - TV

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