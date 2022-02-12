12 Şubat 2022 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

02:15 Masumlar Apartmanı

04:50 Seksenler

06:15 Gülşah

08:20 Bizim Köyün Şarkısı

10:50 Tozkoparan İskender

12:10 Dizi

15:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

18:15 Şehrime Hoş Geldiniz

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı