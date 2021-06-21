"12 Punto TRT Senaryo Günleri" yarın başlayacak

TRT'nin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceği "12 Punto TRT Senaryo Günleri" dünyanın önemli sinemacılarının katılımıyla yarın başlayacak.

TRT'nin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceği "12 Punto TRT Senaryo Günleri" dünyanın önemli sinemacılarının katılımıyla yarın başlayacak.

Sinema sektörüne yeni bir soluk kazandıran 12 Punto TRT Senaryo Günleri, 9 farklı ülkeden katılımla 3 ayrı platformda yapılacak.

Sinemacıları senaryo aşamasında destekleyerek projelerinin geliştirilmesine katkı sağlayan etkinlikte, sektörün önde gelen profesyonellerince paneller, masterclasslar, söyleşiler ve sunumlar gerçekleştirilecek.

12 Punto TRT Senaryo Günleri'nde, uluslararası birçok etkinlik ve toplantı çevrim içi yapılacak. Bu çevrim içi etkinliklerin bir bölümünü izleyiciler sosyal mesafeye uygun bir biçimde İstanbul Feriye Sineması'nda izleyebilecek.

TRT 2'de her akşam canlı yayın ve özel programlar

TRT 2, 22-29 Haziran'da 12 Punto TRT Senaryo Günleri'ne özel olarak her akşam canlı yayınları ve özel içerikleriyle sinemaseverleri ekran başına çağıracak. Saat 19.00'da başlayacak yayınlarda "12 Punto'da Neler Oluyor?" ve "12 Punto'da Yarın" isimli programlar etkinlikle alakalı bilgi akışı sağlayacak.

"12 Punto Film Saati" kuşağında Nuri Bilge Ceylan'ın her biri bir yönetmenlik dersi niteliğindeki kamera arkası belgeselleri gösterilecek. Ahlat Ağacı filminin kamera arkası görüntülerinden oluşan 3 bölümlük "Ahlat'ın Yolculuğu" ve Kış Uykusu filminin kamera arkası görüntülerinden oluşan "Uzun Sürmüş Bir Kış" belgeselleri TV'de ilk kez TRT 2'de gösterilecek.

"12 Punto Film Saati" kuşağında TRT Ortak Yapımı filmler Honeyland, Kapan ve Odaklan Babaanne gösterimleri olacak.

Her akşam özel röportajlar ve masterclasslar'ın da yer alacağı program, 29 Haziran akşamı yayınlanacak kapanış programı ile son bulacak.

Panel ve masterclass programı

"12 Punto TRT Senaryo Günleri"nin etkinlik takvimi açıklandı. Dünyanın önde gelen sinemacılarının katılımlarıyla gerçekleştirilecek panel ve masterclass programı şu şekilde:

22 Haziran'da; saat 11.00'de "Film Endüstrisinde Satış Ajanslarının Rolü" başlıklı panel, saat 17.00'de "Bir Ken Loach Filmi Yapmak" başlıklı masterclass ve saat 18.30'da "Ben, Daniel Blake" başlıklı gösterim

23 Haziran'da saat 14.00'te "Engelleri Aşmak: İlk Filmimi Nasıl Yaptım?" başlıklı panel

24 Haziran'da saat 14.00'te "Uluslararası Ortak Yapımlar ve Ortak Yapım Marketleri" ve saat 17.00'de " Ortak Yapımların Yol Haritası" başlıklı masterclass'lar

25 Haziran'da saat 18.30'da "Bal Ülkesi" başlıklı gösterim ve söyleşi

26 Haziran'da saat 16.00'da "Bal Ülkesi'ni Nasıl Yaptık?" başlıklı masterclass ve saat 18.30'da "Quo Vadis, Aida?" başlıklı gösterim ve söyleşi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı