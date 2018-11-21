112'yi Arayanlar Çalışanları İsyan Ettirdi: Ekmek İsteyen Bile Var

Tokat'ta 112 İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezini arayanlar arasında kocasına ulaşamadığı için ekmek isteyen, ilacı nasıl kullanacağını soran bile var. Çocukların ellerine verilen telefonların da sık sık aradığı 112 çalışanları, gereksiz ihbarların gerçek ihtiyaç sahiplerine hızlı müdahale şansını engellediğini belirterek, vatandaşlardan duyarlı olunmasını istiyor.

Tokat 112 Komuta Kontrol Merkezi, 17 tanesi A tipi, 10 tanesi B tipi olmak üzere toplam 27 istasyon ile hizmet veriyor. 112 merkezlerinde 13 doktor, 81 peramedik, 168 acil tıp teknisyeni, 50 şoför ve 37 işçinin de aralarında bulunduğu toplam 349 personel görev yapıyor. Personel sık sık gelen asılsız ve gereksiz ihbarlar ile de mücadele ediyor.

"BAŞIM AĞRIYOR HANGİ AĞRI KESİCİYİ KULLANAYIM"

İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. Nurten Sandal Aktaş, "Ocak ayından bu yana 394 bin 887 adet çağrı aldık. Bunlardan 40 bin 648 tanesi vaka. Toplam aldığımız çağrıları içerisinde istasyonlarımızın komuta ile olan görüşmeleri de var. Bunun içerisinde mesela bir kaza var. Kaza yerini gören 10 kişi var. Hepsi birbirinden habersiz bir şekilde arayıp, ihbarda bulunuyor ya da danışman hekimlerimize vatandaşlarımız sağlık konusunda danışabiliyor. Bunların yanında çağrılarımız da mevcut. Mesela arayıp, 'Başım ağrıyor. Hangi ağrı kesiciyi kullanayım. Kolum ağrıyor, hangi ağrı kesiciyi alıyım? Sabah ilacımı almayı unuttum, akşam iki tanesini alsam olur mu?' diye soran oluyor. Aileler akıllı telefonları çocukların ellerine verdikleri için, çocuk oynarken bizi arayabiliyor. Tuş kilidi kapalıyken de aranabiliyor. Çocuklar aradığı zaman vatandaşa dönüş yapıyoruz. 'Çocuğunun 112'yi arıyor' diye. Bizim ricamız, çocuklar konusunda daha dikkatli olunması. Hatlarımızın meşgul olmaması bizim için çok önemli. O sırada bize ulaşmaya çalışan bir vatandaşımızı geciktiriyor olabilirler" dedi.

"KOCAMI ARAYIN EKMEK GETİRSİN"

Kurumda görevli Sati Karabaş da "Bir seferinde telefon çaldı. Karşıdaki kişi, 'Bu ambulanslar ne yakıyor. Mazot mu, benzin mi, gaz mı?' şeklinde sorular yöneltti. Arayıp, 'Adın ne, merhaba, ne yapıyorsun?' gibi sorular soranlar da oluyor" diye konuştu. Acil tıp teknisyeni Esra Benlioğlu ise, "Kurumda 7 yıldır görev yapıyorum. Ramazan ayında telefon çaldı. Bir kadın, 'çok acil çok acil' diyerek aradı. Panik ile 'Ne oldu. Hastanızın nesi var? diye sordum. 'Sahurdayız, misafirim var. Ekmek yok. Kocama ulaşamıyorum, kontörüm yok. Lütfen bu da benim için çok acil, ne olur arayın ekmek getirsin' dedi. Bu tür şeylerle sık karşılaşıyoruz" dedi.