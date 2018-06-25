Doğu Perinçek 110 Bin 30 İmza Topladı, 98 Bin 25 Oy Aldı

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 110 bin 30 imza toplayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in resmi olmayan seçim sonuçlarına göre aldığı oy, topladığı imzanın gerisinde kaldı.

98 BİN 25 OY ALDI

Cumhurbaşkanı adayı olmak için 100 bin imza başvurusu yapan Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, 110 bin 30 imza toplamıştı. Topladığı yeterli imza ile seçime giden Perinçek, aldığı oy ile çok şaşırttı. 110 bin 30 imza toplayan Doğu Perinçek, cumhurbaşkanlığı seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre 98 bin 25 oy aldı.