11 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Haberler
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11 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
11 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

KAYSERİ'de, 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 11 yıl 11 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan Mikayil T. (22), polis ekiplerince yakalandı.

KAYSERİ'de, 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 11 yıl 11 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan Mikayil T. (22), polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 11 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunan Mikayil T.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Mikayil T.'nin Talas ilçesinde bir evde saklandığını belirleyen polis, adrese operasyon düzenledi. Mikayil T., polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.Mikayil T., emniyetteki işlemlerinin ardından Gültepe Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.


11 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

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