10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

09.01.2021 16:07 | Son Güncelleme: 09.01.2021 16:10
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, çok sesli ve etkin şekilde kamuoyunu bilgilendiren, doğru, tarafsız, ilkeli haber veren, objektif davranarak halkın haber alma özgürlüğünü sağlayan medyanın varlığının, demokratik ve şeffaf bir toplum olmanın ilk gereği olduğunu belirtti.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, çok sesli ve etkin şekilde kamuoyunu bilgilendiren, doğru, tarafsız, ilkeli haber veren, objektif davranarak halkın haber alma özgürlüğünü sağlayan medyanın varlığının, demokratik ve şeffaf bir toplum olmanın ilk gereği olduğunu belirtti.

Çiftçi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, gazeteciliğin sorumluluk ve fedakarlık isteyen bir meslek olduğunu vurguladı.

İletişim teknolojilerinin hızla geliştiğine dikkati çeken Çiftçi, şunları kaydetti:

"Yazılı ve görsel basının yanı sıra sosyal medyanın ve internet gazeteciliğinin de etki alanı genişlemiş, toplumun bilgi alma imkanları artmıştır. Bu aşamada sağlıklı bir kamuoyunun varlığı için medya çalışanlarımızın tarafsız ve doğru bilgilendirme hususlarındaki hassasiyetleri ve meslek ahlakını gözeten çalışmaları daha da önem kazanmaktadır. Gazetecilerimizin icra etiği meslek, çok büyük fedakarlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan bir görevdir. Kamuoyunu bilgilendirmek için günün her saatinde haber peşinde koşan gazetecilerimizin görevlerini rahatça yapmalarında, çalışmalarını sürdürmelerinde onlara yardımcı olmak da hepimizin görevidir. Her zaman büyük bir özveri ile çalışarak hayattan haberdar olmamızı sağlayan basın mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, bütün basın camiasına sağlıklı, huzurlu günler ve başarılar temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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