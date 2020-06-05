10 millet bahçesi daha açılıyor Türkiye genelinde 200'den fazla millet bahçesinin yapımı devam ediyor.

Türkiye genelinde 200'den fazla millet bahçesinin yapımı devam ediyor. Bunlardan on'u daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla açılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye genelinde yapımını sürdürdüğü 207 millet bahçesiyle şehirlerimizde yeşil alan miktarını artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Ankara'da düzenlenecek törenle 10 millet bahçesinin toplu açılışı yapılacak.

İstanbul'da açılacak 285 bin metrekare alana sahip Pendik Millet Bahçesinde, 11 bin 245 metre bisiklet yolu, 5 bin 410 metre yürüş yolu, 4 bin 784 ağaç ile 31 bin 066 çalı ve bitki bulunuyor. Halkalı Millet Bahçesi ise 98 bin metrekare alana, 1600 metre bisiklet yoluna, 3 bin 860 metre yürüyüş yoluna, 4 bin 483 ağaca ve 103 bin 506 çalı ve bitkiye sahip.

Ayrıca, 180 kişilik cami ve 40 bin metrekare koru alanı da bulunan Halkalı Millet Bahçesi'nde 232 metrekare gölet ve süs havuzu da yer alıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA