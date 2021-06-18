10 gündür kayıptı, babası fındıklıkta cansız bedenini buldu
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10 gündür kayıptı, babası fındıklıkta cansız bedenini buldu

10 gündür kayıptı, babası fındıklıkta cansız bedenini buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde 10 gün kayıp olan 22 yaşındaki Şevki Özgedik'in cansız bedeni babası tarafından fındık bahçesinde bulundu.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde 10 gün kayıp olan 22 yaşındaki Şevki Özgedik'in cansız bedeni babası tarafından fındık bahçesinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Karapürçek ilçesinde yaşayan Şevki Özgedik yaklaşık 10 gündür kayıp olarak aranıyordu. Özgedik'in babası, Cumhuriyet Mahallesi Şifalısu mevkiinde bulunan fındıklıkta acı manzarayla karşılaşarak oğlunun cansız bedenini buldu. Savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Özgedik'in cansız bedeni, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Otopsi Merkezine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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