10 bin dijital fidan gerçek ormana dönüşüyor

Brisa, sürdürülebilir bir gelecek için TEMA Vakfı ile Dijital Orman projesini hayata geçirdi.

Brisa, sürdürülebilir bir gelecek için TEMA Vakfı ile Dijital Orman projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında dikilen dijital fidanlar, İzmir Bademli-2 Ağaçlandırma Sahası'nda hayat bulacak.

Daha yaşanabilir bir dünya için adım atmak ve kendi isimlerine özel fidanlarını dikmek isteyenlerin, dijitalorman.org adresindeki formu doldurmaları yeterli oluyor.

Bridgsetone ve Lassa markaları ile Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, tüm çalışmalarında sürdürülebilirliği merkeze koyuyor. Brisa, bu yaklaşımdan hareketle, 10 bin dijital fidanın gerçek bir ormanda hayat bulacağı Dijital Orman projesi için TEMA Vakfı ile güçlerini birleştirdi.

Brisa, hem müşterilerini hem de dünyanın geleceği için adım atmak isteyen herkesi dijitalorman.org adresine davet ediyor. İsim, soy isim, e-mail ve telefon bilgilerini içeren formu dolduran herkes, kendi isimlerine özel bir fidanı toprakla buluşturuyor. Dijital ortamda filizlenen fidanlar, TEMA Vakfı'nın desteği ile İzmir Bademli-2 Ağaçlandırma Sahası'nda hayat bulacak.

Kaynak: Carmedya.com