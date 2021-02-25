10 bin dijital fidan gerçek ormana dönüşüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

10 bin dijital fidan gerçek ormana dönüşüyor

25.02.2021 19:35 | Son Güncelleme: 25.02.2021 19:39
10 bin dijital fidan gerçek ormana dönüşüyor

Brisa, sürdürülebilir bir gelecek için TEMA Vakfı ile Dijital Orman projesini hayata geçirdi.

Brisa, sürdürülebilir bir gelecek için TEMA Vakfı ile Dijital Orman projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında dikilen dijital fidanlar, İzmir Bademli-2 Ağaçlandırma Sahası'nda hayat bulacak.

Daha yaşanabilir bir dünya için adım atmak ve kendi isimlerine özel fidanlarını dikmek isteyenlerin, dijitalorman.org adresindeki formu doldurmaları yeterli oluyor.

Bridgsetone ve Lassa markaları ile Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, tüm çalışmalarında sürdürülebilirliği merkeze koyuyor. Brisa, bu yaklaşımdan hareketle, 10 bin dijital fidanın gerçek bir ormanda hayat bulacağı Dijital Orman projesi için TEMA Vakfı ile güçlerini birleştirdi.

Brisa, hem müşterilerini hem de dünyanın geleceği için adım atmak isteyen herkesi dijitalorman.org adresine davet ediyor. İsim, soy isim, e-mail ve telefon bilgilerini içeren formu dolduran herkes, kendi isimlerine özel bir fidanı toprakla buluşturuyor. Dijital ortamda filizlenen fidanlar, TEMA Vakfı'nın desteği ile İzmir Bademli-2 Ağaçlandırma Sahası'nda hayat bulacak.

Kaynak: Carmedya.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Pervin Buldan Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Cansu Dere İrem Derici Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Erol Bulut Umut Bulut Hakan Kutlu Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 10 bin dijital fidan gerçek ormana dönüşüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 19:45:24. #1.16#
title