08 Haziran 2020 Kanal d Yayın Akışı 08 Haziran 2020 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:15 Beyaz Show 00:45 Çok Akustik 02:00 Poyraz Karayel 04:30 Müzik Arası 04:30 5N 1K 05:00 Akasya Durağı 06:15 Yabancı Damat 07:00 Ver Elini Aşk 07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran 09:00 Neler Oluyor Hayatta 09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa 10:45 Aşk-ı Memnu 13:00 Arda ile Omuz Omuza 13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 14:00 Hayat Tamircisi 15:15 Annem Bir Dinozor 15:45 Arka Sokaklar 17:00 Çinliler Geliyor 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Çok Güzel Hareketler 2 20:00 Zalim İstanbul 23:30 Çok Akustik Kaynak: InterSinema.com