08 Haziran 2020 Kanal d Yayın Akışı
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08 Haziran 2020 Kanal d Yayın Akışı

08 Haziran 2020 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

08 Haziran 2020 Kanal d Yayın Akışı
08.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 08.06.2020 06:45

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Beyaz Show

00:45 Çok Akustik

02:00 Poyraz Karayel

04:30 Müzik Arası

04:30 5N 1K

05:00 Akasya Durağı

06:15 Yabancı Damat

07:00 Ver Elini Aşk

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

10:45 Aşk-ı Memnu

13:00 Arda ile Omuz Omuza

13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

14:00 Hayat Tamircisi

15:15 Annem Bir Dinozor

15:45 Arka Sokaklar

17:00 Çinliler Geliyor

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Zalim İstanbul

23:30 Çok Akustik

Kaynak: InterSinema.com

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