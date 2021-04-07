Zorlu coğrafyada aşı çalışmaları sürüyor
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Zorlu coğrafyada aşı çalışmaları sürüyor

Demirören Haber Ajansı / Gülay KUYUCU - Haberler | Güncel
Zorlu coğrafyada aşı çalışmaları sürüyor

VAN'ın Çatak ilçesinde sağlık ekipleri, zorlu coğrafi şartlara rağmen, en ücra yerleşim yerlerine giderek filyasyon takibi ve kronik ve yatalak hastaları aşılama çalışmalarını sürdürüyor.

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VAN'ın Çatak ilçesinde sağlık ekipleri, zorlu coğrafi şartlara rağmen, en ücra yerleşim yerlerine giderek filyasyon takibi ve kronik ve yatalak hastaları aşılama çalışmalarını sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan ilk risk haritasına göre mavi kategoride yer alan Van'da vaka sayıları arttıkça risk haritasındaki renk değişti, buna bağlı olarak sağlık ekiplerinin yükü de arttı. Zorlu coğrafyada bir yandan filyasyon takibini yapan sağlık ekipleri bir yandan da aşı çalışmalarını sürdürüyor. 

Kent merkezine 83 kilometre mesafedeki dağlarla çevrili Çatak ilçesinde de aşılama çalışmaları devam ediyor. Sağlık ekipleri, zorlu coğrafi şartlara rağmen en ücra yerleşim yerlerindeki kronik hastalığı bulunanlarla ve yatalak hastalara ulaşıp, aşı yapıyor.Çatak Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Abdullah Cevaş, kentte vaka sayılarının arttığını belirterek bir yandan filyasyon bir yandan da aşı çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini söyledi. Dr. Cevaş, "Vaka sayıları artıyor. Bize ulaşamayan kronik hastalığı olanlar yatalak hastalara yerinde aşı hizmeti sunuyoruz. Şu anda sağlık ordusu olarak Covit ile mücadele içindeyiz. Eğer biz toplumu da sağlık ordusunun yanında hissedersek daha iyi mücadele edebiliriz" dedi. AİLE İÇİ BULAŞLAR BİZİ ZORLUYOR

Bölgede bazı geleneklerin ve beraberindeki aile içi bulaşların kendilerini zorladığını belirten Dr. Cevaş, en çok bulaşın da düğün ve taziyelerden kaynaklı olduğunu belirtti. Bunlarla ilgili de çalışma yürüttüklerini belirten Dr. Cevaş, "Buranın coğrafi şartları çok zor. Bizler de o zorluklarda görev yapıp oradaki kişilere aşı hizmetini götürmek zorundayız. Bu bizim görevimiz. Dışarda çalışan mevsimsel işçiler de gelip gittiği için vaka sayıları ister istemez artıyor. Vakaların artmaması için canla başla çalışıyoruz. Biz de toplumdan biraz daha izole olmalarını, il dışından gelmişse evlerinde bir süre kalmalarını istiyoruz" diye konuştu. 


Zorlu coğrafyada aşı çalışmaları sürüyor
Zorlu coğrafyada aşı çalışmaları sürüyor
Zorlu coğrafyada aşı çalışmaları sürüyor
Zorlu coğrafyada aşı çalışmaları sürüyor
Zorlu coğrafyada aşı çalışmaları sürüyor
Zorlu coğrafyada aşı çalışmaları sürüyor
Zorlu coğrafyada aşı çalışmaları sürüyor
Zorlu coğrafyada aşı çalışmaları sürüyor
Zorlu coğrafyada aşı çalışmaları sürüyor
Zorlu coğrafyada aşı çalışmaları sürüyor
Zorlu coğrafyada aşı çalışmaları sürüyor
Zorlu coğrafyada aşı çalışmaları sürüyor
Zorlu coğrafyada aşı çalışmaları sürüyor
Zorlu coğrafyada aşı çalışmaları sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülay KUYUCU

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