Zor günler geçiren Hadise hakkında yeni iddia!

Ebru Gündeş'in boşanma aşamasında olduğu Reza Zarrab ile adı anılan Hadise'nin evine kapandığı öğrenildi. İşte detaylar...

Posta yazarı Suna Akyıldız, "Hadise iki gözü iki çeşme, evine kapanmış durumda. Ebru Gündeş ise ölüm sessizliğini koruyor... Bunca zaman jüri üyeliği yaparken aralarından su sızmıyordu. Birlikte yemeklere gidip yakın arkadaş imajı çiziyorlardı. Ebru Gündeş eşinin arkasından ekranda ağlarken Hadise teselli ediyordu.

"EBRU, HADİSE'YE AYIP EDİYOR"

Gündeş'in, şimdi Hadise'nin düştüğü duruma sessiz kalması manidar. ya üç maymunu oynuyor, ya da haberi onaylıyor. Yok eğer bu iddia yalansa ve bunu bildiği halde Ebru Gündeş susuyorsa, Hadise'ye ayıp ediyor" ifadelerini kullandı.

YILLAR ÖNCE EBRU GÜNDEŞ'İN YANINDA OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Snob Magazin'in haberine göre; Hadise, bundan 5 yıl önce İstanbul'da bir mekanda sahne alan yakın dostu Ebru Gündeş'i dinlemeye gitmişti. Gündeş ve Zarrab o dönem yine boşanma haberleriyle gündemi meşgul ediyordu.

Hadise, mekana girmeden önce gazetecilerle karşılaşmıştı. Gazeteciler, Hadise'yi Gündeş ve Zarrab'ın boşanmasına ilişkin ne düşündüğünü sormuştu.

Hadise, Ebru Gündeş-Reza Zarrab çiftinin boşanma davasına ilişkin, "Ne yaşarsa yaşasın ben Ebru'nun yanındayım. Hepimiz hayatımızda bir şeyler yaşayabiliriz. Önemli olan her anlamda dostlarımızın yanında olabilmek" açıklamasını yapmış.

Kaynak: Snob Magazin