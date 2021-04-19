Zor günler geçiren Hadise hakkında yeni iddia!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zor günler geçiren Hadise hakkında yeni iddia!

Zor günler geçiren Hadise hakkında yeni iddia!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ebru Gündeş'in boşanma aşamasında olduğu Reza Zarrab ile adı anılan Hadise'nin evine kapandığı öğrenildi. İşte detaylar...

Hadise yalanladı, Ebru Gündeş hala sessiz! Yasak aşk iddiasıyla ilgili herkes aynı soruyu soruyor
Hadise yalanladı, Ebru Gündeş hala sessiz! Yasak aşk iddiasıyla ilgili herkes aynı soruyu soruyor

Posta yazarı Suna Akyıldız, "Hadise iki gözü iki çeşme, evine kapanmış durumda. Ebru Gündeş ise ölüm sessizliğini koruyor... Bunca zaman jüri üyeliği yaparken aralarından su sızmıyordu. Birlikte yemeklere gidip yakın arkadaş imajı çiziyorlardı. Ebru Gündeş eşinin arkasından ekranda ağlarken Hadise teselli ediyordu.

"EBRU, HADİSE'YE AYIP EDİYOR"

Gündeş'in, şimdi Hadise'nin düştüğü duruma sessiz kalması manidar. ya üç maymunu oynuyor, ya da haberi onaylıyor. Yok eğer bu iddia yalansa ve bunu bildiği halde Ebru Gündeş susuyorsa, Hadise'ye ayıp ediyor" ifadelerini kullandı.

YILLAR ÖNCE EBRU GÜNDEŞ'İN YANINDA OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Snob Magazin'in haberine göre; Hadise, bundan 5 yıl önce İstanbul'da bir mekanda sahne alan yakın dostu Ebru Gündeş'i dinlemeye gitmişti. Gündeş ve Zarrab o dönem yine boşanma haberleriyle gündemi meşgul ediyordu.

Hadise, mekana girmeden önce gazetecilerle karşılaşmıştı. Gazeteciler, Hadise'yi Gündeş ve Zarrab'ın boşanmasına ilişkin ne düşündüğünü sormuştu.

Hadise, Ebru Gündeş-Reza Zarrab çiftinin boşanma davasına ilişkin, "Ne yaşarsa yaşasın ben Ebru'nun yanındayım. Hepimiz hayatımızda bir şeyler yaşayabiliriz. Önemli olan her anlamda dostlarımızın yanında olabilmek" açıklamasını yapmış.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Nikos Dendias Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz İrem Derici Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Arda Turan Yılmaz Vural Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Zor günler geçiren Hadise hakkında yeni iddia! - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 12:35:28. #1.16#

title