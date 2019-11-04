Zonguldak'tan kısa kısa

04.11.2019 17:22

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Ereğli ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Uçar, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'na yaptığı ziyarette, kentin Zonguldak'ın önemli ilçelerinden biri olduğunu belirterek, "İlçemizin sorunlarını, taleplerini istişare edelim istiyoruz. Sorunları yerinde görelim, inceleyelim istiyoruz. Ereğli bizler için önemli. Sosyal, ekonomik ve siyasi anlamda Türkiye'nin en dinamik ilçelerinden bir tanesi." ifadesini kullandı.

Kaymakam Çorumluoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Uçar daha sonra beraberindekilerle Ereğli Esnaf Kefalet Kooperatifi, Şoförler ve Otomobilciler Odası ile Gülüç Belediyesi'ni ziyaret etti.

Çaycuma

Çaycuma ilçesindeki Velioğlu İlkokulu'nda akıl ve zeka oyunları sınıfı oluşturuluyor.



Okul Müdürü Sadi Çelik, 2023 vizyonunda çocukların beceri ve gelişim vizyon belgesinde tasarım ve beceri atölyeleri yer aldığını aktararak, "Elimizdeki imkanlarla çocuklarımızın hafızasını güçlendirme, problem çözme yeteneklerini ve görsel zekalarını geliştirilmesi için akıl ve zeka oyunları sınıfını kurmaya kararlaştırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Okulda gönüllü olarak çalışan Sibel Aydın, her şeyi çocuklar için yaptıklarını belirterek, "Bu işin en güzel yanı eski malzemeleri değerlendirmek. İnşallah çok güzel bir çalışma ortaya çıkacak. İki hafta sonra son derece modern ve ferah bir akıl ve zeka oyunları sınıfı açılacak." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA