Zonguldak'ta yumruklu saldırıya uğrayan baro başkanı gözünden ağır yaralandı

Zonguldak'ta, bir kişinin yumruklu saldırısına uğrayan Baro Başkanı Türker Kapkaç, yaralandığı gözünü kaybetme riskiyle karşı karşıya.Alınan bilgye göre, Kapkaç ile meslektaşları, dün kent merkezindeki bir restoranda yemek yedikleri sırada başka bir masada oturan T.