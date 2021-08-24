Zonguldak'ta yumruklu saldırıya uğrayan baro başkanı gözünden ağır yaralandı
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Zonguldak'ta yumruklu saldırıya uğrayan baro başkanı gözünden ağır yaralandı

Zonguldak'ta yumruklu saldırıya uğrayan baro başkanı gözünden ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta, bir kişinin yumruklu saldırısına uğrayan Baro Başkanı Türker Kapkaç, yaralandığı gözünü kaybetme riskiyle karşı karşıya.Alınan bilgye göre, Kapkaç ile meslektaşları, dün kent merkezindeki bir restoranda yemek yedikleri sırada başka bir masada oturan T.

Zonguldak'ta, bir kişinin yumruklu saldırısına uğrayan Baro Başkanı Türker Kapkaç, yaralandığı gözünü kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Alınan bilgye göre, Kapkaç ile meslektaşları, dün kent merkezindeki bir restoranda yemek yedikleri sırada başka bir masada oturan T.Y'yi (34) yüksek sesle konuştuğu için uyardı.

T.Y'nin tepki göstermesi üzerine tartışma çıktı. T.Y'nin attığı yumruk sonucu Kapkaç bir gözünden ağır yaralandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi altına alınan Kapkaç'ın yaralanan göünün görme yetisini kaybetme riski bulunduğu belirtildi..

Gözaltına alınan T.Y, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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