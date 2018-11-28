Zonguldak'ta Patpat Devrildi: 2 Yaralı
Alaplı ilçesinde, "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alaplı ilçesinde, "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İsa Bozkurt'un kullandığı tarım aracı, Okçular köyü mevkisinde sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü ve eşi Şeriban Bozkurt yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ereğli ilçesinde hastaneye kaldırıldı.