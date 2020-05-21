Zonguldak'ta maske zorunluluğu getirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Zonguldak'ta maske zorunluluğu getirildi

Zonguldak'ta maske zorunluluğu getirildi ZONGULDAK Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karar gereği, yarından itibaren kentte maske takmak zorunlu hale getirildi.

21.05.2020 19:36 | Son Güncelleme: 21.05.2020 19:41

Zonguldak'ta maske zorunluluğu getirildi ZONGULDAK Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karar gereği, yarından itibaren kentte maske takmak zorunlu hale getirildi. Ayrıca ilçeler arası geçişlerde uygulanan denetimlerin ise 27 Mayıs 00.00 itibariyle sonlandırılacağı açıklandı. Zonguldak Valiliği, Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nde alınan kararla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Vali Erdoğan Bektaş başkanlığında toplanan mecliste alınan kararla birlikte yarından itibaren kentte maskesiz dolaşmak yasaklandı. Karara uymayan vatandaşlar hakkında Kabahatler Kanuna göre 392 lira para cezası uygulanacağı ifade edilen açıklamada, 'Kamu kurumlarında, toplu çalışma alanlarında, alışveriş mekanlarında, pazar yerlerinde, ibadet yerlerinde, toplu taşıma araçlarında, il-ilçe-belde ve büyük köylerin merkez ve ana caddelerinde ayrıca toplu bulunulan her yerde usulune uygun maske takmak zorunludur. Maske takmayanlar ile ilgili Kabahatler Kanuna göre 392 TL idari para cezası uygulanmasına" karar verilmiştir denildi.

Ayrıca 6 Nisan itibariyle alınan karar gereği, Zonguldak'ta ilçeler arası geçişlerde uygulanan denetimlerin de 27 Mayıs 00.00 itibariyle sonlandırılacağı açıklandı.

Zonguldak'ta maske zorunluluğu getirildi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım Haber
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Haber
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
'Virüse karşı çare ormana gitmek' dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi Haber
"Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi Haber
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına tepki: Lanetliyoruz Haber
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Günlük burç yorumları 21 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 21 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Güne düşüşle başlayan gram altın 376,5 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 376,5 liradan işlem görüyor
İki kişi Taksim'de kendilerini 'polis' diye tanıtıp İranlı turisti gasp etti
İki kişi Taksim'de kendilerini "polis" diye tanıtıp İranlı turisti gasp etti
YPG/PKK'lı teröristler, Deyrizor'da sivillere ait tarım arazilerini yaktı
YPG/PKK'lı teröristler, Deyrizor'da sivillere ait tarım arazilerini yaktı
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in menajeriyle temasa geçti
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in menajeriyle temasa geçti
Bakan Koca'dan MFÖ grubu paylaşımı: Tedbirlerin müziğini yaptılar
Bakan Koca'dan MFÖ grubu paylaşımı: Tedbirlerin müziğini yaptılar
Almanya'nın FC Würzburger Kickers Kulübü, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak poz verdi
Almanya'nın FC Würzburger Kickers Kulübü, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak poz verdi
60 yaş üstü vatandaşlar telefon bankacılığında direkt müşteri temsilcisine bağlanacak
60 yaş üstü vatandaşlar telefon bankacılığında direkt müşteri temsilcisine bağlanacak
Süper Lig ekiplerinin peşine düştüğü Cenk Özkaçar'a 4 büyük Avrupa ülkesinden de teklif var
Süper Lig ekiplerinin peşine düştüğü Cenk Özkaçar'a 4 büyük Avrupa ülkesinden de teklif var
Güne yükselişle başlayan dolar 6,80'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,80'den işlem görüyor
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Sosyal medyada koronavirüs provokasyonu yapan 510 kişi yakalandı
Sosyal medyada koronavirüs provokasyonu yapan 510 kişi yakalandı
Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti
Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Müteahhit, 'Özel mülküm' diyerek ilçenin en işlek kavşağını trafiğe kapattı
Müteahhit, "Özel mülküm" diyerek ilçenin en işlek kavşağını trafiğe kapattı
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Yılmaz Erdoğan Şahan Gökbakar Bergüzar Korel
Spor Neymar Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Bayram Futbol Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Zonguldak'ta maske zorunluluğu getirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 19:42:49. #1.14#
title