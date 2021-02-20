Zonguldak'ta kumar oynayan 6 kişiye 14 bin 557 lira para cezası verildi
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Zonguldak'ta kumar oynayan 6 kişiye 14 bin 557 lira para cezası verildi

20.02.2021 14:27 | Son Güncelleme: 20.02.2021 14:30
Zonguldak'ta kumar oynayan 6 kişiye 14 bin 557 lira para cezası verildi

Zonguldak kent merkezi ile Ereğli ilçesinde, ruhsatsız kahvehanelerde kumar oynadıkları ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle 6 kişiye 14 bin 557 lira para cezası kesildi.

Zonguldak kent merkezi ile Ereğli ilçesinde, ruhsatsız kahvehanelerde kumar oynadıkları ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle 6 kişiye 14 bin 557 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kumar oynanan ve oynatılan mekanlarla ilgili ihbarlar ve rutin kontroller sonucunda, kent merkezi ve Ereğli ilçesinde 2 ruhsatsız kahvehanede kumar oynandığı tespit edildi.

Denetimlerde 6 kişiye kumar oynamak ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na aykırı hareket etmek suçundan toplam 14 bin 557 lira para cezası uygulandı.

Öte yandan ekiplerce 214 iskambil kağıdı, iki yazboz ve 330 liraya el konuydu.

Denetimlerde iki iş yeri sahibi hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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