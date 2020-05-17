Zonguldak'ta 65 yaş üstü kişiler, sahilde yürüdü
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Zonguldak'ta 65 yaş üstü kişiler, sahilde yürüdü

ZONGULDAK'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerindekilere 6 saatlik sokağa çıkma izni verilmesinin ardından bugün sahil bandı kalabalıklaştı.

Zonguldak'ta 65 yaş üstü kişiler, sahilde yürüdü
17.05.2020 13:50 | Son Güncelleme: 17.05.2020 13:51

ZONGULDAK'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerindekilere 6 saatlik sokağa çıkma izni verilmesinin ardından bugün sahil bandı kalabalıklaştı. Sokağa çıkan 65 yaş üstü kişiler, sahilde yürüyüş yaptı. 

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Zonguldak'ta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci günü sessiz başladı. Saatlerin 12.00'yi göstermesiyle birlikte 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, sokaklara akın etti. Özellikle sahil bandı yaşlılarla doldu. Yürüyüş yapanlar, güzel havanın keyfini çıkarırken, sosyal mesafelerine de dikkat etmeye çalıştı. Polis ekipleri de sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri konusunda sık sık uyarı yaptı.  

Mustafa Eliyazıcı (67), güvercinleri beslemek için dışarı çıktığını belirterek, "Burada güvercinler geçenlerin peşine takılıyor yemek için. Gözüme uyku girmedi. Yem aldırdım, bugünü iple çektim güvercinleri doyurmak için. Güvercinlere bakmak için çıktım" dedi. İLÇE SINIRLARINDA DENETİMPolis ve jandarma ekipleri ise ilçe sınırlarında denetimlerini sürdürdü. Kozlu ilçe çıkışında denetim yapan jandarma, sürücülerin ateşlerini ölçtü. Seyahat belgelerini kontrol eden jandarma, sürücülere maske dağıttı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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