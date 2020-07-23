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Zlatko Dalic, Hırvatistan Milli Futbol Takımı'nı 2022'ye kadar çalıştıracak

Hırvatistan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic'in sözleşmesi 2022'ye kadar uzatıldı.

Zlatko Dalic, Hırvatistan Milli Futbol Takımı'nı 2022'ye kadar çalıştıracak
23.07.2020 19:27 | Son Güncelleme: 23.07.2020 20:24

Hırvatistan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic'in sözleşmesi 2022'ye kadar uzatıldı.

Hırvatistan Futbol Federasyonundan (HNS) yapılan açıklamada, 2017'den bu yana Hırvatistan Milli Takımı'nı başarıyla çalıştıran teknik adamın sözleşmesinin uzatıldığı belirtilerek, "Dalic'i yeni dönemde zorlu görevler bekliyor. UEFA Uluslar Ligi ve 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri bunların en önemlileri." ifadelerine yer verildi.

HNS Başkanı Davor Suker, Dalic ile devam etmekten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Dalic, karşılıklı anlaşmada son derece kolay anlaşılır bir kişilik. Bir kez daha bizi seçtiği için çok mutluyuz." şeklinde görüş belirtti.

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Takımı'na final oynatan teknik direktör Dalic de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen maçlarla beraber milli takımı 2022'ye kadar çalıştıracağını belirterek, "Her zaman söylerim, kendi ülkenin takımını çalıştırmak gibisi yok. Hırslıyım, hedeflerimiz var. Gururluyum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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