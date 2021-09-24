ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (DHA) - ZEYTİNBURNU'NDA 'YAN BAKTIN' CİNAYETİ; ŞÜPHELİ BÖYLE YAKALANDI Ali AKSOYER-Mikail BIYIKLI/İSTANBUL(DHA)ZEYTİNBURNU'nda sokak ortasında İbrahim Halil Beyaz'ı (38) tabancayla öldüren Murat Ç. (27) gözaltına alındı. Cinayet şüphelisinin İçerenköy'de gözaltına alınışı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayın yan baktın tartışması sonucu meydana geldiği öğrenildi.

Zeytinburnu, Seyitnizam Mahallesinde 15 Eylül 2021 tarihinde saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda İbrahim Halil Beyaz, sokak ortasında tartıştığı bir kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Polis olayla ilgili başlattığı soruşturmada İbrahim Halil Beyaz'ı vuran kişinin taksiye binerek uzaklaştığını tespit etti.

POLİS LOKANTANIN ÖNÜNDE YAKALADI.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis taksinin izini sürerek şüpheliyi takibe aldı. Kimliği tespit edilen şüpheli Murat Ç.'nin Ataşehir, İçerenköy'de saklandığı öğrenildi. Polis, önceki gün bir lokantanın önünde tespit ettiği şüpheliyi gözaltına aldı. Polisin şüpheliyi yakalama anları bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Yere yatırılarak kelepçe takılan şüphelinin polis aracına bindirildi.

Şüphelinin sorgusu Cinayet Büro Amirliği'nde yapıldı. İbrahim Halil Beyaz ile Murat Ç.'nin yaklaşık 1 ay önce "Yan baktın" diyerek birbirleriyle kavga ettikleri tespit edildi. Bu olaydan sonra ayrılan şüphelilerin olay günü karşılaştıklarında yeniden aynı tartışma içine girdikleri ve cinayet olayının meydana geldiği belirlendi. Şüpheli Murat Ç.'nin çeşitli suçlardan 14 kez gözaltına alındığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüpheli adliyeye sevk edildi.