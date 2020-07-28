Zeytinburnu-Bahçelievler içme suyu tüneli pandemiye rağmen gününde tamamlandı İnşaatına 2017 yılında başlanan Zeytinburnu-Bahçelievler içme suyu tüneli pandemi koşullarına rağmen gününde tamamlandı.

İnşaatına 2017 yılında başlanan Zeytinburnu-Bahçelievler içme suyu tüneli pandemi koşullarına rağmen gününde tamamlandı. Projede ilk yerli tünel açma makinesi kullanıldı.

Covid-19 koşullarına rağmen Türkiye'de inşaat ve sanayi alanında çalışmalar sürüyor. İnşaatına 2017 yılında başlanan Zeytinburnu-Bahçelievler içme suyu tüneli salgın gölgesinde tamamlandı. Projede ayrıca ilk yerli tünel açma makinesi kullanıldı. Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan, Çek Cumhuriyeti, Irak, ABD, Libya, Gana gibi dünyanın çeşitli ülkelerinde 100'den fazla altyapı, inşaat ve yol projesine hayat veren Güçlü İnşaat, 3 bin 87 metre uzunluğundaki Zeytinburnu - Bahçelievler içme suyu tünelini belirtilen tarihten önce tamamladı. Şirketten yapılan açıklamada tarihinden önce bitirilen proje için İSKİ'den teşekkür belgesi verildi. Güçlü İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çelik, teşekkür belgesini İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu'nun elinden aldı.

"Projede 250 kişilik ekip çalıştı"

Konuyla ilgili görüşlerini bildiren Güçlü İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çelik, "İnşaatına 2017 yılında başladığımız tünel projesini Tasarla-İnşa Et, Anahtar Teslimi olarak yürüttük. Proje dahilinde, yeni boru hatlarının eklenmesini ve eski hatların değişimini sağladık. 250 kişilik ekibimiz ile 3 yıl boyunca yerin 34 metre altında yoğun bir tempoyla sürdürdüğümüz projemizi, pandemi sürecine rağmen belirtilen tarihten önce teslim ettik. Bu dönemde tüm çalışanlarımız ve toplum sağlığı için tüm tedbirleri alarak çalışmalarımızı kesintisiz sürdürdük" dedi.

"İlk yerli tünel açma makinesi kullanıldı"

Çelik, "İstanbul halkının hijyeni ve sağlığı için böylesine önemli bir projeyi son derece hızlı tamamladığımız için gururluyuz. Bu projede yer altında ya da yer üstünde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ailelerinden ve sevdiklerinden ayrı kalarak çalıştıkları proje bugün Bakırköy, Bahçelievler ve Güngören gibi nüfusunun yoğun olduğu bölgelerin su ihtiyacını karşılayacak. Ayrıca projemiz ilk defa yerli Tünel Delme Makinası (TBM) kullanılan proje olma özelliğinde. Bunun da ayrı bir gurur kaynağı olduğunu paylaşmak isterim" şeklinde konuştu.

"Amacımız Türkiye'ye hizmet etmek"

Güçlü İnşaat olarak kuruldukları andan itibaren insanların hayatlarına dokunacak ve Türkiye'ye hizmet edecek projelere imza attıklarını sözlerine ekleyen Çelik, "Proje toplamda 3 milyon İstanbullunun içme suyu ihtiyacını karşılayacak. Bizim için her zaman önemli olan projenin, insanlara ve Türkiye'ye hizmet etmesidir. Sadece bu projemizde değil hayata geçireceğimiz her projede önceliğimiz insan hayatı, amacımız Türkiye'ye hizmet etmek" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA