Zeytin ve zeytinyağının başkenti Ayvalık'ta yılın ilk erken hasat zeytinyağı sıkıldı

Dünya'nın en kaliteli zeytininin yetiştiği Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde yılın ilk erken hasat zeytininden elde edilen zeytinyağı Ayvalık'ta sıkıldı.

Dünya'nın en kaliteli zeytininin yetiştiği Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde yılın ilk erken hasat zeytininden elde edilen zeytinyağı Ayvalık'ta sıkıldı.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Belediye Başkan Vekili Tülay Çankaya, Belediye Meclis Üyeleri Merih Arslan ve Ali Jale'nin yanı sıra ilçe protokolü üyelerinin de katılımıyla bölgenin en önemli firmalarından Köklü Zeytincilik bünyesinde yeni kurulan tesisinin açılışında gerçekleşen 2020-2021 sezonunun ilk sıkılan zeytinlerinden elde edilen yağlar, katılımcılar tarafından üretim esnasında tadıldı.

"İlk zeytinyağı 3 dizyem çıktı"

İlk zeytinyağı sıkımının yapıldığı Köklü Zeytincilik firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürlek, bünyelerinde oluşturdukları yeni zeytinyağı tesisinin açılışında yeni sezonun ilk zeytinyağını sıkmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bu özel günde dostlarımız bizleri yalnız bırakmadılar. Pandemi nedeniyle sosyal mesafe kuralları çerçevesinde tesisimizin açılışını yapıyoruz. Ayvalık'ta bu yıl zeytin rekoltesi çok yüksek değil. Orta düzeyde bir rekolte bekliyoruz. Ama şu anda görülen hasat kalitesi çok iyi olacak. Mesela bugün sıktığımız erken hasat zeytinyağımız 3 dizyem çıktı. Polifenol değeri de gayet yüksek. Bu bağlamda çok mutluyuz" dedi.

Koronavirüs pandemisinin her sektörü vurduğunu ancak zeytin ve zeytinyağı sektöründe herhangi bir olumsuzluğa neden olmadığını kaydeden Kürlek, "Biz imalatımızı aksatmadan sürdürüyoruz. Ama elbette hayatımızı olumsuz etkileyen pandeminin sona ermesi ve yaşamın normal hale gelmesini de istiyoruz" diye konuştu.

Çiftçiye ve zeytinyağı üreticilerine bereketli bir sezon dilediler

Tesisin açılışında yılın ilk zeytinyağının sıkımını izleyen Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan da, yılın ilk zeytin hasatından elde edilen zeytinyağının sıkımına tanık olmanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayarak, "Hem Ayvalık'ımızın önemli firmasının yeni tesisinin açılışını gerçekleştirdik hem de yeni sezonunun ilk mahsulüne ait zeytinyağını aldık ve tadına baktık. Zeytin hasat sezonunun da başta çiftçilerimiz olmak üzere zeytinyağı sektöründe faaliyet gösteren tüm firmalarımızla bu işten ekmek yiyen herkese hayırlı ve uğurlu olmasını, bereketli bir sezon geçirmelerini diliyorum "ifadelerini kullandı.

Ayvalık Belediye Başkan Vekili Tülay Çankaya ise; Ayvalık'ta zeytin hasat sezonlarının bir yılının 'Var', bir yılının da 'Yok' olarak nitelendirilen nadas dönemi olduğunu hatırlatarak, yeni zeytin hasat sezonunun tüm çiftçilere ve zeytinyağı sektörü için bereketli geçmesini diledi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı