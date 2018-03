Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla başlatılan yardım kampanyasında toplanan 323 bin 960 lira tutarındaki bağışın dekontu, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) teslim edildi.

ETSO'dan yapılan yazılı açıklamada, ETSO'nun banka hesaplarında toplanan 323 bin 960 liralık bağışa ait dekontun, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik tarafından TSKGV Genel Müdür Vekili Sadık Piyade'ye teslim edildiği belirtildi.

Piyade'ye banka dekontunun yanı sıra toplanan bağışların listesinin de teslim edildiği kaydedilen açıklamada, bağıştan ötürü ETSO Başkanı Yücelik'e altın madalya ve berat belgesi verildiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lütfü Yücelik, TSKGV'nin çok geniş vizyonla önemli bir misyonu üstlendiğini belirtti.

Gurur kaynağı ordunun daima güçlü ve muzaffer olmasının her zaman milletin göğsünü kabarttığını vurgulayan Yücelik, şunları kaydetti:

"Devletimizin imkanları ile her geçen gün daha güçlenen ve modernize olan kahraman ordumuza biz de millet olarak her zaman desteğimizi sunmak zorundayız. Mütevelli heyet başkanlığını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı ve savunma sanayimizin çağın gerektirdiği donanıma sahip olması için çok önemli çalışmalar yürüten Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına, odamız üyeleri ve Erzurumlular olarak her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Allah her daim ordumuzun, ona hizmet edenlerin ve maddi manevi destek olmaya çaba gösterenlerin yardımcısı olsun."

TSKGV Genel Müdür Vekili Piyade'nin ise bağış nedeniyle ETSO nezdinde bütün Erzurumlulara teşekkür ettiği bildirildi.