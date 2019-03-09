Zeybekci İzmirli Gençlere Animasyon Filmiyle Seslendi

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İzmirli gençlere hazırladığı animasyon filmiyle seslendi. Zeybekci'nin bizzat seslendirdiği filmde, gençlere yönelik projeler özel çizimlerle anlatıldı. AK Parti İzmir Adayı Nihat Zeybekci'nin, gençlere yönelik projelerini anlattığı animasyon filmi sosyal medya üzerinden yayınlandı. Seçim sürecinde hem görselliğiyle hem de yayınlanış biçimiyle bir ilk olma özelliği taşıyan film, yapımında kullanılan özel tekniklerle de dikkat çekti.

"İzmirli genç dostlarım. Yaşamanın bir ayrıcalık olduğu İzmir'imizi birlikte yönetecek ve tasarlayacak olmak beni çok heyecanlandırıyor" sözleriyle başlayan filmde, 7 sanat dalının ücretsiz eğitimlerinin verileceği İzmir Kent Sanat Akademileri'nden, geleneksel hale gelecek modern sanat fuarına, İzmir'i festivaller şehri yapma projesinden, İzmir Moda Akademisi'ne kadar Zeybekci'nin gençler için planladığı pek çok projesi tanıtıldı. Bunların yanı sıra, uluslararası çapta düzenlenecek ve içinde "İzmir Fashion Week" projesinin de bulunduğu moda etkinlikleri, Avrupa'nın en büyük e-spor turnuvalarının yapılacağı e-spor oyun atölyeleri ile 30 bin gence istihdam sağlayacak olan İzmir Teknoloji ve Ar-Ge Vadisi (İTAVA) de filmde yer aldı. Zeybekci filmin sonunda gençlere, "Gelin İzmir'imizi birlikte tasarlayalım" mesajını gönderdi. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeybekci, bu özel filmi Twitter hesabından da, "İzmir'in gençleri için birçok hayalimiz var. Amacımız; düşlerini tasarlayıp, hayata geçirebilecekleri alanlar oluşturmak. Böylece gençlerin projeleriyle şehrimiz; sanatın, modanın, festivallerin ve e-sporun merkezi olacak" notuyla paylaştı.

(İHA)

Kaynak: İHA