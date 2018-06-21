Ünlü Yarışmacı Zara Mcdermott'un Çıplak Görüntüleri İnternete Sızdı
Yurt dışındaki ünlü program Love Island'da (Aşk Adası) yarışan 21 yaşındaki genç yarışmacı Zara McDermott'un çıplak görüntüleri internete sızdı.
Aşk Adası yarışmacısı Zara McDermott isimli 21 yaşındaki yarışmacının uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı. Yarışmadayken çıplak görüntüleri hızla yayılan Zara McDermott, olaylardan bir haber programda böy göstermeye devam ediyor.
WHATSAPP'TA PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI
Çıplak resimleri ve erotik videoları Whatsapp'a sızdırılan Zara McDermott, yarışma kuralları gereğince dışarıda yaşananlardan habersiz hayatını sürdürmek durumunda. Aileye yakın bir kaynaktan alınan bilgiye göre ise, Zara'nın ortaya çıkan görüntüleri aile fetlerini büyük şoka sokmuş ve hayal kırıklığına uğratmış. Sanal alemde olay yaratan ve Zara'nın fanlarını etkileyen bu duruma genç yarışmacının ne tepki vereceği de merak konusu oldu.
YORUMLAR (6)
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Bu çıplak mı yani şimdi. Ne paylaşacağınızı şaşırdınız.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu zamana kadar keşfetmedilerse işin zor.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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boş verCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ünlü olmak soyunmaktan geçiyorCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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ÜNLÜ OLMAK BU KADAR KOLAYSA YAKINDA BENDE BİR İKİ FOTOĞRAFIMI SIZDIRA BİLİRİM.Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır