Zabıtadan 'önce sağlık' denetimi
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Zabıtadan 'önce sağlık' denetimi

Zabıtadan 'önce sağlık' denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ceylanpınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde tüm market ve gıda satış ve üretimi yapan yerleri önce sağlık, ardından fiyat etiketleri yönünden denetledi.

Ceylanpınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde tüm market ve gıda satış ve üretimi yapan yerleri önce sağlık, ardından fiyat etiketleri yönünden denetledi.

Ceylanpınar ilçe genelinde yer alan marketlerin etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatlarının uyuşmadığı yönünde ihbar alan belediye zabıta müdürlüğü ekipleri, kentte halkın sağlığı ile oynayan ya da fahiş fiyat uygulamasıyla haksız kazanç sağlayanlara fırsat vermedi. Ekipler, ürün fiyatlarını, ürünün yer aldığı reyondaki fiyat etiketinin olup olmadığını denetleyerek, kurallara uymayanlara ceza verirken, halk sağlığını koruyanları da tebrik etmeyi ihmal etmedi.

Ceylanpınar Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Canpolat, "Belediye başkanımızın talimatları doğrultusunda ilçe genelinde denetimler yapıyoruz. İşyerleri öncelikle temizlik ve hijyen ardından ürünlerin fiyat ve son kullanım tarihleri tek tek inceleniyor. Her zaman halkımızın sağlığı için sahada olacağız" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Zabıtadan 'önce sağlık' denetimi
Zabıtadan 'önce sağlık' denetimi
Zabıtadan 'önce sağlık' denetimi
Zabıtadan 'önce sağlık' denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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