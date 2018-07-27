Yüzyılın En Uzun 'Kanlı Ay Tutulması' Yurt Genelinde İlgiyle İzlendi

Yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay Tutulması' yurt genelinde ilgiyle izlendi

KARS - Kars'ta, 21'inci yüzyılın en uzun ay tutulması olması beklenen 'Kanlı Ay Tutulması' başladı ve yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.

Kars'ta akşam başlayan doğa olayını görmek isteyen vatandaşlar yüksek yerlere çıkarak 'Kanlı Ay Tutulması'nı izledi. Yaklaşık 1 saat 30 dakika süren ve nadiren gözlemlenen bu doğa olayını izleyen vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Özellikle Fethiye Cami ve Havariler Kilisesi'nin olduğu bölgede gözlemlenen 'Kanlı Ay' tutulması vatandaşları da heyecanlandırdı.

HATAY - Hatay'ın Merkez İlçesi Antakya'da 'Kanlı Ay Tutulması' heyecanı Sınav Koleji Eğitim Kurumları Uzay İzleme Merkezinde yaşandı.

Kolejin teras katında bulunan UFO tasarımlı yapay uzay aracına gelen vatandaşlar kanlı ay tutulmasını teleskop yardımıyla izledi.

7'den 70'e çok sayıda insanın ilgi gösterdiği kanlı ay tutulması, gece vakitlerine kadar Sınav Koleji Eğitim Kurumlarında izlendi.

DİYARBAKIR - Tüm dünyada bugün çıplak gözle izlenebilecek olan 'Kanlı Ay' tutulması Diyarbakır'da başladı.

'Kanlı Ay' tutulması başladığı anda Diyarbakır'da vatandaşlar anı ölümsüzleştirmek için cep telefonu ve fotoğraf makinaları ile görüntü çekti.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 27 Temmuz'da 21. yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay' tutulmasının yaşanacağını açıklamıştı. Dünya'nın Güneş ile ay arasına gireceği tutulma sırasında yerkürenin gölgesi, 1 saat 43 dakika boyunca ayın görünen yüzünü tamamıyla örtü. Tutulma 20.15'te başladı 22.30'da ise ayı tamamen yerin gölgesi içine girerek kızılımsı renge büründü. Türkiye saati ile 20.15'te başlayan 'Kanlı Ay' tutulması Diyarbakır'da başladı. Havanın kararmasıyla birlikte Güneydoğu'nun dört bir yanında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

BALIKESİR - Kanlı Ay tutulması Balıkesir'de İHA objektifleri tarafından böyle görüntülendi.

21. yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay' tutulması Türkiye saati ile 20.13'te başladı. Balıkesir'de İHA objektiflerine yansıyan görüntülerde ay tamamen kapanırken, tutulma anı 4 saat sürecek ve ay tamamen karacak. 'Kanlı Ay' tutulması şu an Antartika, Avustralya, Asya, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika'nın doğusundan çıplak gözle izlenebiliyor.

SİVAS - Yüzyılın en büyük "Kanlı Ay" tutulması Sivas'ta 1 lira karşılığında teleskopla ilgiyle izlendi.

Dünya'nın Güneş ile Ay arasına girdiği yerkürenin gölgesinin 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünün tamamını örttüğü 'Kanlı Ay' tutulması Sivas'ta da tüm Türkiye'de olduğu gibi saat 20.13'te başladı. Yüzyılın en büyük Kanlı Ay tutulmasını vatandaşlar ilgiyle izledi. Tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda Ay tutulmasını takip eden vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti. Muhteşem doğa olayını fırsata çevirmek isteyenler de 1 lira karşılığında teleskopla vatandaşlara izletti.

Kanlı Ay tutulmasını amcasının kendisine hediye ettiği teleskopla 1 liraya izleten lise öğrencisi Sefa Bulut,"21'inci yüzyılın Kanlı Ay tutulmasını değerlendirmek için teleskobumuzu çarşıya getirdik ve 1 lira karşılığında Kanlı Ay'ı gösteriyoruz.

MUĞLA - 21. yüzyılın en uzun Kanlı Ay tutulması tüm Dünyada olduğu gibi turizmin göz bebeği Bodrum'da da ilgiyle izlendi. Tarihi Değirmenler tepesine akın eden yerli, yabancı turistler ve vatandaşlar kanlı ay tutulmasında fotoğraf çektirmek için şekilden şekile girdi. erken saatte gelen vatandaşlar sabırsızlıkla ayın çıkmasını bekledi.

Uzun tutulma süresiyle dikkat çeken Kanlı Ay Tutulması Türkiye saati ile 20.10'da başladı. Türkiye'nin büyük bir bölümünde çıplak gözle izlenebilen yüzyılın en uzun kanlı ay tutulması için Bodrum'da yaşayan vatandaşlar, tatilciler ve amatör fotoğrafçılar değirmenler tepesine akın etti. 21. yüzyılın en uzun Kanlı Ay tutulmasını ilgiyle izleyen vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi. En iyi pozu yakalamak isteyen vatandaşların şekilden şekile girdiği anlar ise renkli görüntüler oluşturdu.

Bodrum'a tatil için gelen vatandaşlar böyle tarihi bir ana tanık oldukları için çok şanslı ve mutlu olduklarını ifade etti.

ÇANAKKALE - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ulupınar Gözlemevi'nde düzenlenen etkinlikle yüzyılın en büyük Kanlı Ay tutulması ilgiyle izlendi.

Çanakkale'de, yüzyılın en büyük kanlı ay tutulması, güzel görüntüler oluşturdu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ulupınar Gözlemevi'nde düzenlenen etkinlikle Kanlı Ay tutulması ilgiyle izlendi. Kanlı Ay tutulmasını etkinliğe katılanlar teleskoplarla izleme fırsatı buldu. Yüzyılın en büyük Kanlı Ay tutulmasını vatandaşlar bol bol fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.

MARDİN - Mardin'de 21'inci yüzyılın en uzun ay tutulması Mardinli vatandaşlar tarafındandan ilgiyle ilzendi. Mardin'in her yerinden izlenebilen ay tutulması saat 22.10'da başladı 22.45'te tam olarak tutulmuş görüntülendi.

Kanlı Ay Tutulması'nı ilgiyle izleyen vatandalar bu ana tanıklık etmekten çok mutlu olduğunu ifade etti. Evlerinden ve tarihi Mardin'den ay tutulmasını izleyen vatandaşlar 21'inci yüzyılın en uzun ay tutulmasını takip etti.

Ay tutulmasını izleyen vatandaşlardan Sinan Akman Mardin'e İstanbul'dan geldiğini ifade ederek, Mardin'e geldiğim gibi Ay tutulması ile karşılaştım. Yaklaşık dört yıldır Mardin'e gelmiyordum çok güzel bir tesadüf oldu benim için dedim.

Ay tutulmasını evin balkonundan izleyen Bedia Tekin Ay tutulmasına denk gelmenin kendisini çok mutlu olduğunu ifade ederek önce ilk ay sona yarım ay ve şimdi tam olarak tutulmasına tanıklık ettik. Çok güzel bir ana tanıklık etmiş olduk. Sık karşılaştığımız bir olay değil. Çok mutluyum" dedi.