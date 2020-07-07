Yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, keşif için Van Gölü'ne getirildi
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Yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, keşif için Van Gölü'ne getirildi

VAN Gölü'nde, 10 gün önce, yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin batmasının ardından bölgede yürütülen arama- tarama çalışmaları devam ederken, yüzerek kurtulan ve tekneyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Medeni Akbaş, bugün çalışmaların yürütüldüğü bölgeye...

Yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, keşif için Van Gölü'ne getirildi
07.07.2020 12:22 | Son Güncelleme: 07.07.2020 12:26

VAN Gölü'nde, 10 gün önce, yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin batmasının ardından bölgede yürütülen arama- tarama çalışmaları devam ederken, yüzerek kurtulan ve tekneyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Medeni Akbaş, bugün çalışmaların yürütüldüğü bölgeye getirilerek, keşif yapıldı. 

Gevaş ilçesinin kırsal Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat Akbaş ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda içinde Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu kayıp tekneyi arama çalışması başlatıldı.Şu ana kadar 11 kişinin cansız bedenine ulaşılan arama tarama çalışmaları, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, Jandarma Van Sualtı Tim Komutanlığı, Edremit Bot Komutanlığı, Erciş Bot Komutanlığı, Sahil Güvenlik Row Timi ile Deniz Kuvvetleri Row Timi tarafından yapılıyor. 4 'Sonar' ve 4 'ROW' cihazıyla sürdürülen çalışmalar devam ederken, tekneyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamda "nitelikli göçmen kaçakçılığı" ve "çok sayıda insanın bilinçli taksirle ölümüne neden olmak" suçlarından tutuklanan Akbaş da keşif için bugün Van Gölü'ne getirildi. 


Kaynak: DHA

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