Yuvacık Barajı doldu, baraj kapakları açıldı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bulunan ve kentin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılandığı Yuvacık Barajı'nda, doluluk oranı yüzde 98'e ulaştı, baraj deşarj kapakları açılarak su bırakılmaya başlandı.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bulunan ve kentin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılandığı Yuvacık Barajı'nda, doluluk oranı yüzde 98'e ulaştı, baraj deşarj kapakları açılarak su bırakılmaya başlandı.

Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı'nda, yağış ve dağlarda bulunan karların erimesiyle birlikte su seviyesi yüzde 98 oranına ulaştı. Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli barajda su seviyesi 50 milyon metreküpe yaklaştı. Bu gece ve yarın için beklenen yoğun yağmur nedeniyle taşkın riskine karşı baraj deşarj kapakları açılarak su bırakılmaya başlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU