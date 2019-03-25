Yapılan son değerlendirmelere göre; yurtta hava durumu şöyle. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bingöl, Ağrı, Muş, Iğdır ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Iğdır, Şanlıurfa ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusunda hafif, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu bölgesinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 5 derece artacak. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/s) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve az bulutlu 12 İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 13 İzmir: Parçalı ve az bulutlu 19 Adana: Parçalı bulutlu 22 Bursa: Parçalı ve az bulutlu 16 Antalya: Parçalı ve az bulutlu 22 Samsun: Parçalı bulutlu 9 Trabzon: Parçalı bulutlu 8 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 4 Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

(İHA)

Kaynak: İHA