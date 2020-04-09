Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
Mithat Özsan Bulvarı'ndan görüntü Atatürk Parkı'ndan görüntüler Atatürk Caddesi'nden görüntü Ziyapaşa Bulvarı'ndan görüntü Uğur Mumcu Meydanı'ndan görüntü Adana Tren Garı'ndan görüntü ADANA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına...
09.04.2020 15:00 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:03
Mithat Özsan Bulvarı'ndan görüntü
Atatürk Parkı'ndan görüntüler
Atatürk Caddesi'nden görüntü
Ziyapaşa Bulvarı'ndan görüntü
Uğur Mumcu Meydanı'ndan görüntü
Adana Tren Garı'ndan görüntü
ADANA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü. Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de işlek cadde, bulvar ve meydanlar sessizliğe büründü.
Adana'da, Mithat Özsan, Gazipaşa ve Ziyapaşa bulvarları, Uğur Mumcu ve 5 Ocak meydanları ile Atatürk ve Merkez parklar boş kaldı.
Kaynak: AA