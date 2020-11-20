Yunusemre'de vezneler hafta sonu açık olacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yunusemre'de vezneler hafta sonu açık olacak

20.11.2020 11:30 | Son Güncelleme: 20.11.2020 11:36

Yunusemre'de vezneler hafta sonu açık olacak Manisa'nın Yunusemre ilçesine ait Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi'nin 2020 yılı 2. taksit ödemeleri sürüyor.

Yunusemre'de vezneler hafta sonu açık olacak

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesine ait Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi'nin 2020 yılı 2. taksit ödemeleri sürüyor. 30 Kasım Pazartesi gününe kadar devam edecek vergi ödemeleri için vezneler önümüzdeki iki hafta sonu açık olacak. Vatandaşlar ayrıca geçmiş dönem borçlarını da yapılandırabilecek.

Her yıl iki taksit olarak tahsil edilen Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinin 2020 yılı ikinci taksit ödemeleri sürüyor. 30 Kasım Pazartesi gününe kadar devam edecek ödemeler için vezneler önümüzdeki iki hafta sonu 10.00 - 16.00 saatleri arasında açık olacak. Vatandaşların geçmiş dönem borçlarının da yapılandırılabileceğini aktaran Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Belediyemizde mesken ve işyerlerine yönelik emlak, çevre temizlik ile ilan ve reklam vergilerinin 2020 yılı 2. taksit ödemeleri sürüyor. Ödemeler 30 Kasım Pazartesi günü sona erecek. Ödeme yapacak vatandaşlarımız için vezneler bu hafta sonu ve gelecek hafta sonu 10.00 - 16.00 saatleri arasında açık olacak. Vatandaşlarımız ayrıca geçmiş dönem borçlarını da yapılandırılabilecek. Mükelleflerimiz ödemelerini tüm dünyada salgın haline gelen korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle evlerinden çıkmadan ebelediye.yunusemre.bel.tr adresine girip yapabileceği gibi, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyarak hafta içi mesai saatlerinde ve önümüzdeki iki hafta sonu ise 10.00 - 16.00 saatleri arasında belediyemize gelerek veznelerimizden nakit ya da kredi kartıyla yapabilir. Mükelleflerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ödemelerini son güne bırakmamalarını önemle rica ediyorum." dedi.

Yunusemre'de vezneler hafta sonu açık olacak
Yunusemre'de vezneler hafta sonu açık olacak
Yunusemre'de vezneler hafta sonu açık olacak
Yunusemre'de vezneler hafta sonu açık olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Manisa Sosyete Pazarı Yunusemre'de açılıyor
Manisa Sosyete Pazarı Yunusemre'de açılıyor
Son Dakika: Alışveriş merkezi, restoran ve berber gibi işletmeler 10.00 ile 20.00 arası açık olacak
Son Dakika: Alışveriş merkezi, restoran ve berber gibi işletmeler 10.00 ile 20.00 arası açık olacak
Son Dakika! Türk Hava Yolları: Hafta sonları kısıtlama saatlerinde bileti olan yolcular uçuş belgeleriyle seyahat edebilir
Son Dakika! Türk Hava Yolları: Hafta sonları kısıtlama saatlerinde bileti olan yolcular uçuş belgeleriyle seyahat edebilir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Vladimir Putin Süleyman Soylu Alaattin Çakıcı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Sibel Can Fatih Artman Mustafa Topaloğlu
Spor Mert Günok Deniz Türüç Sergen Yalçın Lewis Hamilton Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Faiz Türk Kasım Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yunusemre'de vezneler hafta sonu açık olacak - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.11.2020 11:48:48. #1.15#
title