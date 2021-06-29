Yunusemre Belediyespor Ege Cup'ta şampiyon oldu
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Yunusemre Belediyespor Ege Cup'ta şampiyon oldu

Yunusemre Belediyespor Ege Cup'ta şampiyon oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yunusemre Belediyespor Kulübü U-12 Takımı sporcuları, İzmir Karşıyaka'da düzenlenen Ege Cup'ta şampiyon oldu.

Yunusemre Belediyespor Kulübü U-12 Takımı sporcuları, İzmir Karşıyaka'da düzenlenen Ege Cup'ta şampiyon oldu.

Ege Cup, İzmir'in Karşıyaka İlçesinde gerçekleştirildi. Turnuvaya Torosgücü, Yunusemre Belediyespor, Karşıyaka, Söke Futbol Akademi, Ulucak, Kuruçeşme, İzmirspor ve Torbalıgücü takımları katıldı. Turnuvada Yunusemre Belediyespor 6 maçı kazanarak şampiyon oldu. Sporcuları ve antrenörlerini tebrik eden Kulüp Başkanı Başkanı Arif Alkan, kültür futbol altyapısındaki gelişimin memnuniyet verici olduğunu ifade etti. - MANİSA

Yunusemre Belediyespor Ege Cup'ta şampiyon oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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