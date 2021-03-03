Yunus Emre Enstitüsünden Kazakistan'da Türkçe sınavından dereceye girenlere Türkiye bileti

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da düzenlenecek Türkçe eğitimi sonucundaki sınavda ilk 30'a giren öğrencileri İstanbul veya Antalya biletiyle ödüllendirecek.

Enstitüden yapılan açıklamada, Nursultan YEE'de 2010'dan bu yana 4 bin 718 kişinin Türkçe öğrendiği, bu ay başlayacak çevrim içi kurslara ise şu ana kadar 8 bin kişinin başvurduğu belirtildi.

Açıklamada, 2021'in "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edildiğine işaret edilerek, "Ülkede Türkçe öğrenme talebini karşılamak adına özel açılan kursla, yoğun talebin bir nebze de olsa karşılanması hedefleniyor. Hem Türkiye'de üniversite eğitimi ve iş hem de Kazakistan'da kurum ve kuruluşlarda çalışma imkanına sahip olmak, Türk dizilerini takip ederek Türkçe öğrenmek isteyenler, özellikle kursa kayıt yaptıranlar arasında yer alıyor." ifadeleri kullanıldı.

Yüz yüze ders verecek okutmanların 2013'ten bu yana yaşadığı vize sorununun yanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle derslerin çevrim içi yapıldığına değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Martta başlayarak, haftada 3 günden toplam 72 saat olacak kurslar için aylardır bekleyenler var. Kursu başarıyla tamamladıktan sonra kursiyerler katılım belgesi alacak. Daha sonra kursiyerler seviyelerine göre Türkçe öğrenmeye devam edebilecek. Kurs sonunda yapılacak sınavlar sonucunda ilk 30'a giren katılımcılar için de Kazakistan'dan İstanbul veya Antalya'ya uçak bileti hediye edilecek."

Açıklamada, salgının sona ermesi ve vize sorunun kalkmasıyla başlayacak yüz yüze derslerin iki ülke ilişkilerini geliştireceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya