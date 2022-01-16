Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 PKK şüphelisi tutuklandı

Güvenlik güçleri, Uzunköprü'de 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları çalışmada Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi M.S., Ö.D. ve Y.M.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S., Ö.D. ve Y.M., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Son Dakika Haberleri