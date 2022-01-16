Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 PKK şüphelisi tutuklandı - Haberler
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 PKK şüphelisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 PKK şüphelisi tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde Yunanistan'a kaçmak isterken güvenlik güçlerince yakalanarak, gözaltına alınan 3 terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde Yunanistan'a kaçmak isterken güvenlik güçlerince yakalanarak, gözaltına alınan 3 terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

Güvenlik güçleri, Uzunköprü'de 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları çalışmada Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi M.S., Ö.D. ve Y.M.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S., Ö.D. ve Y.M., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


- Edirne

Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Son Dakika Haberleri
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EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde Yunanistan'a kaçmak isterken güvenlik güçlerince yakalanarak, gözaltına alınan 3 terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

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