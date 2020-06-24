Yunan Dışişleri Bakanı Dendias: 'Türkiye bölgenin istikrarını ve güvenliğini baltalıyor' Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de istikrarı ve güvenliği baltalamak ve tüm komşularıyla sorunlara yol açmakla birlikte, aynı zamanda Yunan hava sahasını ve karasularını da ihlal etmekle suçladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de istikrarı ve güvenliği baltalamak ve tüm komşularıyla sorunlara yol açmakla birlikte, aynı zamanda Yunan hava sahasını ve karasularını da ihlal etmekle suçladı. Kaynak: Euronews.com